Deputata inglese Layla Moran: “Sono pansessuale e ho una compagna” (Di domenica 5 gennaio 2020) Layla Moran, candidata leader dei liberaldemocratici nonché Deputata inglese ha fatto coming-out rivelando di essere “pansessuale” e di avere una relazione con una donna. pansessuale, come ha chiarito Layla è quella persona attratta dalle persone indipendentemente dal loro sesso. “L’attrazione è per la persona stessa” ha chiarito. Nonostante in passato abbia avuto anche fidanzati maschi, infatti, la donna ha una compagna al momento. Si tratta dell’ex capo dei media di Lib Dem, Rosy Cobb. Pochi giorni fa, Layla ha pubblicato su Twitter un’immagine insieme alla sua compagna. Layla Moran: “Sono pansessuale” “Sono felice”, è questa la didascalia che Layla Moran ha scelto per l’immagine con la compagna Rosy Cobb pubblicata sul suo profilo Twitter. Dopo aver rivelato di essere pansessuale, infatti, la Deputata inglese ... Leggi la notizia su notizie

