Cristina Plevani Contro gli Autori del Grande Fratello Vip! (Di domenica 5 gennaio 2020) Duro sfogo di Cristina Plevani, prima vincitrice del Grande Fratello, arrabbiata per non essere stata presa in considerazione come concorrente del GF Vip. Ecco tutti i dettagli! Si avvicina la partenza del tanto atteso Grande Fratello Vip, il reality che in questa edizione sarà condotto da Alfonso Signorini. Escono così le prime indiscrezioni sul programma che fanno ovviamente discutere. La news dell’ultima ora è che nella casa del GF Vip entreranno 4 concorrenti delle passate edizione del Grande Fratello normale, il cosiddetto GF Nip, chiamati “I 4 Highlander”. Una notizia quella dell’entrata nella casa dei quattro ex partecipanti al reality di Canale 5 che ha fatto andare su tutte le furie Cristina Plevani, la prima vincitrice dello storico programma. A scatenare la reazione di Cristina il fatto che Salvo Veneziano, Sergio Volpini, Pasquale Laricchia e Patrick Ray, abbiano una nuova ... Leggi la notizia su gossipnews.tv

