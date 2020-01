Calendario Serie A calcio oggi in tv: orari partite, streaming, guida Sky e DAZN (5 gennaio) (Di domenica 5 gennaio 2020) Riparte quest’oggi la Serie A di calcio 2020, nel primo turno del nuovo decennio, precisamente il numero 18, che vedrà disputarsi quattro partite, nessuna in contemporanea, a cominciare dal lunch match delle ore 12.30, quando la Lazio reduce dal successo nella Supercoppa affronterà in trasferta il Brescia, in diretta televisiva esclusiva su Sky Sport Serie A. Con DAZN 3 partite di Serie A TIM a giornata in esclusiva e tutta la Serie B IN streaming, LIVE E ON DEMAND: abbonati subito! Alle 15 sarà ancora l’emittente di Murdoch ad avere l’esclusiva sulle gare, trasmettendo SPAL-Verona, ma anche Genoa-Sassuolo alle 18, mentre sarà presente anche la diretta streaming sulle piattaforme in abbonamento Sky Go e Now Tv. A chiudere il quadro sarà però DAZN, che alle 20.45 manderà in onda l’incontro tra Roma e Torino, sul proprio dispositivo online, in abbonamento a 9,99€ ... Leggi la notizia su oasport

