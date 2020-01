Calciomercato Napoli, idea Castrovilli: l’Inter è in vantaggio (Di domenica 5 gennaio 2020) Calciomercato Napoli, idea Castrovilli: l’Inter è in vantaggio Gli azzurri come non mai sono impiegati sul mercato per garantire a Gennaro Gattuso una rosa valida affinchè si possano recuperare le posizioni perse all’inizio di questa stagione. L’edizione odierna del Corriere dello Sport, scrive di un interessamento del Napoli per il centrocampista della Fiorentina Gaetano Castrovilli. Per la rivelazione del campionato del club viola pare esserci anche l’Inter che è molto interessata al calciatore. Per avere maggiori chance di accaparrarsi il classe ’97 i nerazzurri metterebbero sul piatto Politano PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL Napoli CLICCA QUI Montanari: “De Laurentiis ha scelto di investire nel Bari” UFFICIALE – Perugia, esonero per Oddo: scelto il nuovo tecnico, ci sarà lui per la gara al San Paolo Lobotka-Napoli, arriva l’assist dal tecnico del Celta Vigo: le ... Leggi la notizia su forzazzurri

DiMarzio : #Calciomercato | #Napoli-#Lobotka, contatti continui: si va verso l'intesa - DiMarzio : #Calciomercato | #Napoli, parla l'allenatore del #CeltaVigo su #Lobotka: 'Ho bisogno di calciatori concentrati e ch… - DiMarzio : #Napoli, continua la trattativa con il #Celtavigo per #Lobotka Incontro in programma fra i due club ?? -