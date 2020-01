Uno Bianca, permesso premio per Alberto Savi (Di sabato 4 gennaio 2020) Luca Sablone Ira dei parenti delle vittime: "La nostra è una battaglia contro i mulini a vento, più diciamo che non li perdoneremo mai e più li fanno uscire" Alberto Savi ha usufruito di un permesso premio nel corso delle vacanze natalizie: l'uomo ha potuto trascorrere qualche giorno a casa con i famigliari. Come confermato dalla sua legale Anna Maria Marin, l'ex poliziotto killer che sta scontanto l'ergastolo è già rientrato nel carcere di Padova. È il più giovane dei tre fratelli della banda della Uno Bianca, che tra il 1987 e l'autunno del 1994 provocò 24 morti e oltre 100 feriti. La notizia è arrivata proprio nel giorno in cui si ricorda la strage del Pilastro del 1991 e il sacrificio dei carabinieri Mauro Mitilini, Otello Stefanini e Andrea Moneta. Non si tratta però di un caso singolare: nell'aprile del 2018 Savi aveva ottenuto tre giorni e mezzo di permesso per le ... Leggi la notizia su ilgiornale

