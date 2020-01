Tragedia nel Casertano, incendio in una casa di riposo: due morti (Di sabato 4 gennaio 2020) incendio in una casa di riposo a Carinola, in provincia di Caserta. Due morti e quattro persone salvate dai vigili del fuoco. Indagini in corso. CARINOLA (CASERTA) – incendio in una casa di riposo a Carinola, in provincia di Caserta. Le fiamme sono divampate nel pomeriggio di sabato 4 gennaio 2020 con due persone che sono morte mentre altre quattro tratte in salvo dai vigili del fuoco durante le operazioni di soccorso. I restanti ospiti della struttura sono stati portati fuori dal personale poco prima dell’arrivo del personale del 115. incendio in una casa di riposo nel Casertano L’allarme è scattato intorno alle 14 quando le fiamme sono divampate nella struttura. Il fumo che si sprigionava dall’ultimo piano della struttura ha portato alcune persone a sollecitare dell’intervento dei vigili del fuoco e intanto questi residenti si sono prodigati per ... Leggi la notizia su newsmondo

