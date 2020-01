Temptation Island: Ilaria Teolis rifatta e sommersa dalle critiche, lei replica (Di sabato 4 gennaio 2020) Ilaria Teolis è stata sommersa dalle critiche, ma ha replicato sui social. Ecco tutti i dettagli. Temptation Island: Ilaria Teolis si è rifatta il seno, critiche sui social Vi ricordate di Ilaria Teolis? Ha partecipato alla sesta edizione di Temptation Island condotta fa Filippo Bisciglia con il fidanzato Massimo Colantoni. Tuttavia, durante l’esperienza nel programma ha visto dei video dei comportamenti del suo compagno che non le sono piaciuti. Prima Massimo si è avvicinato a Federica, poi a Elena. Ma nel falò di confronto finale aveva fatto marcia indietro, aveva detto di aver capito i suoi sbagli e che voleva ricominciare con Ilaria. Lei, però, non è riuscita a fidarsi delle sue parole e l’ha lasciato. Anche Ilaria nel villaggio si era lasciata andare ad una conoscenza particolare con il tentatore Javier Martinez. Ma dopo il programma il loro rapporto non è continuato, ... Leggi la notizia su kontrokultura

