Smart si ribalta in Via Mustilli, paura per la conducente (Di sabato 4 gennaio 2020) Tempo di lettura: 1 minutoBenevento – Incidente stradale questa notte in via Mustilli, poco dopo l’una. Una Smart, condotta da una donna, per cause che devono essere ancora accertate, si è ribaltata nei pressi dell’area camper. Sul posto i Vigili del Fuoco e personale del 118. Tanta paura per la donna che è stata soccorsa sul posto. L'articolo Smart si ribalta in Via Mustilli, paura per la conducente proviene da Anteprima24.it. Leggi la notizia su anteprima24

