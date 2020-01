Saldi. Comprano 2 su 3, in specie donne

Quasi 2 italiani su 2 faranno shopping approfittando degli sconti a al via da oggi in tutta Italia, dopo il debutto del 2 gennaio in Basilicata, Sicilia e Valle d'Aosta. E' quanto emerge dall'analisi di Confcommercio. Stabile al 61,8% la percentuale di chi farà compere nel periodo dei, con letra i 35 e i 44 anni residenti soprattutto al Sud a farla da padrone. Tra i prodotti più ricercati, i capi di abbigliamento (95,9%), le calzature (82%), gli accessori (37%) e la biancheria intima (30%).(Di sabato 4 gennaio 2020)