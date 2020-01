Più stabile EMUI 10 su alcuni smartphone Huawei da oggi 4 gennaio: report aggiornato (Di sabato 4 gennaio 2020) Arrivano segnali confortanti in queste ore per quanto riguarda determinati smartphone Huawei, soprattutto quelli che avevano bisogno di maggiore stabilità dopo aver assaggiato l'aggiornamento con EMUI 10 nello scorcio finale del 2019. Dopo aver analizzato pochi giorni fa la nuova ondata di device destinati a fare questo step nei prossimi mesi, legati anche al brand Honor, oggi tocca concentrarsi sui prodotti che vedono migliorata la propria esperienza di utilizzo nel quotidiano. Buone notizie per Huawei Mate 10 Pro con la B143 In prima istanza, oggi 4 gennaio è importante concentrarsi su un modello che negli ultimi tempi era finito un pochino nel dimenticatoio. Mi riferisco al cosiddetto Huawei Mate 10 Pro, che a detta del sito sito Huawei Update sta ricevendo proprio in queste ore l'aggiornamento B143. Peso ridotto e nessuna funzionalità aggiuntiva, ma oltre alla patch per la ... Leggi la notizia su optimaitalia

