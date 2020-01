Palermo: abuso d’ufficio, Gdf sequestra 223 mila euro a ex funzionario Inps (2) (Di sabato 4 gennaio 2020) (Adnkronos) – Al termine delle indagini il Pubblico Ministero ha emesso il provvedimento di sequestro preventivo d’urgenza, convalidato dal competente Gip, delle somme derivanti dai reati commessi, quantificate in euro 223.000, pari all’ammontare degli sgravi di cui le società avevano indebitamente giovato in danno dell’Ente pubblico.I finanzieri, nel dare esecuzione al provvedimento, hanno sequestrato due immobili ubicati a Palermo, riconducibili all’indagato e di valore complessivo pari all’importo da sottoporre a vincolo reale. “Prosegue l’azione della Guardia di Finanza di Palermo, sotto il coordinamento della locale Procura della Repubblica, a contrasto dei reati contro la Pubblica Amministrazione e degli sperperi di risorse pubbliche che incidono sulle performance degli enti pubblici e sulla qualità dei servizi resi ai ... Leggi la notizia su meteoweb.eu

zazoomblog : Palermo: abuso d’ufficio Gdf sequestra 223 mila euro a ex funzionario Inps (2) - #Palermo: #abuso #d’ufficio… -