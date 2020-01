Napoli | a 83 anni contrabbanda sigarette | nei guai un’anziana

Cinque anni senza Pino - Napoli lo ricorda ogni giorno (VIDEO) : Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Era il 4 gennaio di 5 anni fa e il cuore di Pino Daniele si fermava per sempre. Oggi quel cuore soul è custodito a Napoli e batte con la città. A Cinque anni dalla sua morte, ricorrono omaggi, video, canzoni, flash mob quasi improvvisati, da parte di un popolo che lo conserva scolpito nella memoria. A Napoli, per le strade della città, Pino viene ricordato ogni giorno. Come il murales dipinto lungo ...

Pino Daniele : gli omaggi della sua Napoli a 5 anni dalla scomparsa : Pino Daniele: i napoletani lo ricordano a 5 anni dalla morte con un coro collettivo sul Lungomare. Radio Marte gli dedica il palinsesto musicale di oggi. Sono passati esattamente cinque anni da quando Pino Daniele ci ha lasciati. Un semplice lustro non basta certamente a far dimenticare le sue poesie sotto forma di canzone, oltre […] L'articolo Pino Daniele: gli omaggi della sua Napoli a 5 anni dalla scomparsa proviene da 2A News. Scritto ...

Quanto ci manchi Pino! Sono passati 5 anni e a Napoli tutto parla ancora di te : Quella corsa verso Roma e verso la vita si arrestò il 4 gennaio di 5 anni fa e da allora “o’soul è cchiù povero”. Da allora il cuore di Pino Daniele è la migliore eredità che ci accompagna ancora oggi, mentre scorrono le giornate e il tempo per osservare le bellezze è sempre meno perché il ritmo della vita è cambiato tanto in questi 5 anni caro Pino.Era lento, come quello ...

A Napoli - tributo a Pino Daniele a 5 anni dalla scomparsa : A cinque anni esatti dalla scomparsa dell'anima blues di Napoli, il Common Ground gli rende omaggio con un nuovo live della cover band "Mascalzoni Latini" che torna dopo un anno sul palco dell'industrial bistrò di via Scarfoglio: il tributo del gruppo a Pino Daniele si terrà domani sera, sabato 4 gennaio, a partire dalle 22. Un'occasione per cantare ancora una volta tutti insieme i grandi successi del cantautore partenopeo, uno degli artisti più ...

Carlo Vannini ed Emanuele Palmieri arrivano al Nuovo Teatro Sanità con il concerto spettacolo SpaccaNapoli : Carlo Vannini ed Emmanuele Palmiero saranno protagonisti al Nuovo Teatro Sanità con lo spettacolo Spaccanapoli – Frammenti di Teatro e musica della canzone napoletana. Proponendosi l’obiettivo di tracciare un originale percorso in note alla riscoperta della tradizione della canzone napoletana, sabato 4 gennaio alle ore 21, Carlo Vannini (chitarra e voce) ed Emmanuele Palmiero (percussioni) saranno […] L'articolo Carlo Vannini ed ...

Eventi dell’Epifania a Napoli : Notti bianche e Giovanni Allevi alla Mostra d’Oltremare : Eventi dell’Epifania a Napoli: spiccano il concerto alla Mostra d’Oltremare con Giovanni Allevi e le Notti bianche in varie parti della città (tra cui Break Napoli in piazza del Gesù). Trascorso il Natale e il Capodanno, la città di Napoli (che come consuetudine fa registrare un grande boom di turisti) si prepara a festeggiare anche […] L'articolo Eventi dell’Epifania a Napoli: Notti bianche e Giovanni Allevi alla Mostra d’Oltremare ...

Napoli - parla Giovanni di Lorenzo : “Con Gennaro Gattuso sono fiducioso” : Il terzino del Napoli Giovanni Di Lorenzo ha parlato ai microfoni di Sky della nuova atmosfera azzurra con Gennaro Gattuso. “Il mister si è presentato subito bene, con una grande carica. noi ci siamo messi subito a disposizione per cercare di imparare i suoi schemi. sono fiducioso, stiamo lavorando bene e adesso dobbiamo recuperare punti in campionato”. L’esterno, appena arrivato in Nazionale, ha ricordato anche Carlo ...

Damascelli : il Napoli si muove poco sul mercato dopo aver distrutto il presepe allestito negli anni passati : Su Il Giornale, Tony Damascelli scrive di mercato. Definisce il calciomercato “maleducato, arrogante, spocchioso”, dice che “serve a mascherare errori ed omissioni estive, è una pezza a imprevisti causati da infortuni o prestazioni negative”. Ma soprattutto, che sul mercato di gennaio si stanno muovendo le squadre che in classifica sono già piazzate bene, più delle altre. “Si muovono le prime in classifica che, ...

Ospedale San Giovanni Bosco - nuovo caso di aggressione a un medico a Napoli : C’è il terzo caso di aggressione di un medico a Napoli in appena 48 ore: la vittima è una dottoressa dell’Ospedale San Giovanni Bosco. Ospedale San Giovanni Bosco | Ancora una dottoressa aggredita a Napoli. A denunciarlo su Facebook è l’associazione ‘Nessuno tocchi Ippocrate’ che parla di tre aggressioni in sole 48 ore contro medici. […] L'articolo Ospedale San Giovanni Bosco, nuovo caso di aggressione a ...

Lutto a Napoli - morto il noto restauratore Francesco Manes : aveva 41 anni : Lutto nel mondo dell'arte a Napoli: è morto Francesco Manes, noto restauratore e artista, che si è spento a 41 anni a causa di un brutto e aggressivo male. Oltre 20 anni fa, Manes aveva aperto un laboratorio di restauro a Napoli, dedicandosi poi anche alla creazione di sue opere, esposte da enti pubblici e privati.Continua a leggere

Il ritorno di Sasamen : torna in tv dopo 20 anni il difensore della città di Napoli : Grande ritorno per Sasamen: il supereroe interpretato da Rosario Verde sarà protagonista di una web Series in dieci puntate sui temi di attualità di Napoli (in tv dal 6 gennaio). Ci aveva lasciato pensando che ormai Napoli potesse camminare sulle proprie gambe, avesse risolto i suoi atavici problemi di criminalità e ordine pubblico. Si era […] L'articolo Il ritorno di Sasamen: torna in tv dopo 20 anni il difensore della città di Napoli ...

Napoli - a San Giovanni a Teduccio il mare si tinge di rosso : video virale sul web : mare rosso a San Giovanni a Teduccio, nella periferia orientale di Napoli. Questa mattina lo specchio d'acqua che bagna la spiaggia accessibile da vicoletto Municipio è diventato di color...

Napoli-Bari - scontro tra auto e pullman : tre sannite finiscono in ospedale : Tempo di lettura: 1 minutoIncidente questa mattina sul tratto autostradale delle A16 Napoli-Bari, direzione Napoli. Poco prima della galleria di Montemiletto un pullman ha tamponato una Lancia Ypsilon occupata da tre donne, tutte di Apice: due di queste, madre e figlia, hanno riportato un trauma cranico e sono state trasportate in ospedale. Stessa sorte per la terza passeggera, refertata anche lei al Moscati di Avellino. Nessun ferito, invece, ...

Capodanno - morto un ragazzo di 26 anni ad Ascoli. Napoli - 48 feriti per i botti : Un morto e numerosi feriti nella notte di Capodanno in Italia. Ad Ascoli Piceno un ragazzo di 26 anni è morto a seguito di una caduta a Colle San Marco: secondo una prima...