I redditi di parlamentari e ministri (mancano quelle di Di Maio e Fico) (Di sabato 4 gennaio 2020) Ieri la Camera e il Senato hanno alzato il velo sulle dichiarazioni dei redditi dei parlamentari e dei ministri nel 2019, che si riferiscono agli emolumenti del 2018. E subito è balzato agli occhi il caso di Giuseppe Conte: entrato a Palazzo Chigi, il premier ha emesso fatture per chiudere tutti gli incarichi pendenti. E il suo reddito 2019 è schizzato in alto, con un imponibile di 1.155.229 euro. Quasi 800 mila euro in più del 2018. Nel suo patrimonio anche una casa a Roma e una Jaguar d’epoca, modello XJ6, immatricolata nel 1996. Al secondo posto nel governo c’è Luciana Lamorgese con 160.876 euro e la comproprietà di sette fabbricati tra Roma, Potenza e Milano, oltre ad azioni e derivati in quattro società e a una Toyota Aygo. Terzo Alfonso Bonafede con 153.832 euro, una casa a Firenze e una Mercedes classe B. I redditi dei parlamentari (La Repubblica, 4 gennaio 2019) Nel patrimonio ... Leggi la notizia su nextquotidiano

sole24ore : Redditi dei parlamentari on line: Conte guadagna 1,1 mln. Berlusconi si «impoverisce» - neXtquotidiano : I redditi di parlamentari e ministri (mancano quelle di Di Maio e Fico) - Mgficara : @marianna_eg Le rivelerò una cosa, i redditi dei parlamentari sono già noti, tutti... -