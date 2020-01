Freddie Mercury, regali natalizi dopo la sua morte (Di sabato 4 gennaio 2020) A 28 anni dalla sua scomparsa, Freddie Mercury continua a stupire tutti, continuando a regalare doni ad amici e familiari grazie a parte dei sodi lasciati in eredità. Freddie Mercury, 28 anni di regali natalizi Il grande Freddie Mercury ha saputo stupire tutti quando era in vita con la musica, ma continua a farlo anche oggi, a 28 anni dalla sua scomparsa. Dal 1991, infatti, Freddie aveva delegato parte della sua eredità milionaria alla distribuzione annuale di regali natalizi a tutte le persone che in vita gli avevano mostrato affetto e rispetto. Per questo motivo, dalla vigilia del Natale ’92, dai magazzini Fortnum & Mason del 181 di Piccadilly partono innumerevoli fattorini che consegnano puntualmente ogni anno piccoli doni a vecchie conoscenze di Freddie, nonché amici e parenti. Il primo regalo per Elton John Secondo quanto descritto dal Daily Mail tramite testimonianza di ... Leggi la notizia su notizie

Fraernesto : Il segreto di Freddie Mercury: l'ultimo pensiero per i suoi amici - rassegnastampa : Freddie Mercury e i doni agli amiciconsegnati a 28 anni dalla morte - ttffiocca : Freddie Mercury continua a fare regali per Natale a 28 anni dalla sua morte -