Fernando Gaviria sogna in grande: obiettivi Sanremo e Roubaix nel 2020 (Di sabato 4 gennaio 2020) “Nel 2020 voglio vincere una grande classica” sono queste le parole che Fernando Gaviria ha di recente rilasciato, durante un’intervista, al quotidiano spagnolo AS. Lo sprinter colombiano, infatti, ha dichiarato, in seguito, di voler puntare alla Milano-Sanremo, corsa che gli si addice e in cui già in passato ha ben figurato, e, soprattutto, alla Regina delle Classiche, la Parigi-Roubaix, la gara dei suoi sogni. Gaviria arriva da un 2019 complicato, dove una serie di problemi fisici lo ha limitato a lungo durante la stagione, la sua prima come membro del roster della UAE Team Emirates. Ha, dunque, grande voglia di riscatto Fernando, che da quest’anno riabbraccerà il suo storico pesce pilota Maxi Richeze, ad oggi, probabilmente, il miglior apripista al mondo. Inoltre, il velocissimo sudamericano dovrebbe tornare a competere sulle strade del Tour de France, ove già ... Leggi la notizia su oasport

