Crisi Usa-Iran: Conte preoccupato fa appello alla moderazione (Di sabato 4 gennaio 2020) La difficile situazione in medio-oriente, scatenata dall’uccisone del generale Soleimani a seguito di un raid americano, ha messo in allerta tutti i leader mondiali. La Cina, ad esempio, sta sollecitando gli Stati Uniti a evitare di abusare la forza militare. Il ministero degli esteri britannico ha diramato una comunicazione ai cittadini, nella quale viene espressamente consigliato di limitare a zero i viaggi nella zona interessata dalla Crisi. Preoccupazione anche dalla Russia, mentre plaude il premier israeliano Netanyahu. Secco il segretario delle Nazioni Unite Guterres che ha affermato che il mondo non può permettersi una nuova Guerra del Golfo. Anche dall’Italia arrivano segnali di preoccupazione, espressi nella figura del Presidente del Consiglio Giuseppe Conte; mentre il ministro degli Esteri Luigi Di Maio fa appello alla moderazione. La preoccupazione di ... Leggi la notizia su thesocialpost

