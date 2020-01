Viabilità Roma Regione Lazio del 03-01-2020 ore 12:30 (Di venerdì 3 gennaio 2020) Viabilità DEL 3 GENNAIO 2020 ORE 12:20 FEDERICO MONTI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio: SUL GRANDE RACCORDO ANULARE PERMANE TRAFFICO INTENSO A SEGUITO DI UN INCIDENTE ORA RISOSLTO IN CARREGGIATA ESTERNA, TRA LE USCITE PER CASILINA E NOMENTANA; RALLENTAMENTI SULLA TIBURTINA TRA TIVOLI E TIVOLI TERME NEI DUE SENSI DI MARCIA; TRAFFICO RALLENTAMENTO ANCHE SULLA VIA CASILINA TRA FINOCCHIO E LA BORGHESIANA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI; PER CHI VIAGGIA SULLA VIA APPIA RALLENTAMENTI TRA ALBANO E GENZANO NEI DUE SENSI; SI PROCEDE A RILENTO SULLA NETTUNENSE NEI PRESSI DEI CENTRI ABITATI DI FRATTOCCHIE, PAVONA E CECCHINA NELLE DUE DIREZIONI, E, PROSEGUENDO, ALL’ALTEZZA DI CAMPO DI CARNE. RICORDIAMO INOLTRE CHE A CAUSA DELLE FRANE DEI GIORNI SCORSI RESTANO ANCORA CHIUSE: LA PROVINCIALE 76 DEI SANTI TRA I KM 16+000 E 22+000 NEL COMUNE DI SANT’ANDREA DEL ... Leggi la notizia su romadailynews

