Lozano, il suocero: “Con l’arrivo di Gattuso, Hirving torna a giocare da esterno” (Di venerdì 3 gennaio 2020) Obregón: tornare a giocare da esterno è una buona notizia per Lozano A Radio Marte nel corso di “Si Gonfia la Rete” di Raffaele Auriemma è intervenuto Rodrigo Obregón, suocero di Hirving Lozano. Queste le sue parole: SULLA PARTENZA DI ANCELOTTI DA NAPOLI “L’addio di Ancelotti dispiace perché è stato soprattutto per la sua fiducia che Hirving è arrivato al Napoli. Per un calciatore avere la fiducia dell’allenatore è molto importante e Lozano è venuto a Napoli conscio della stima del tecnico. Però, per un calciatore è importante anche sapersela conquistare sul campo la fiducia ed è proprio quello che vuole fare oggi Hirving”. SUL PRESENTE DI Lozano CON Gattuso E SUL RUOLO DA ESTERNO ”Il presente è con Gattuso e Hirving vuole conquistarsi un posto e la fiducia del nuovo tecnico dando tutto sul campo. È focalizzato solo su questo, è la sua sfida. tornare a giocare da ... Leggi la notizia su forzazzurri

SiamoPartenopei : Lozano, il suocero: 'Dispiace per l'addio di Ancelotti' - SiamoPartenopei : Lozano, il suocero: 'Con l'arrivo di Gattuso inizia la nuova sfida di Hirving, ma che dispiacere l'addio di Ancelot… - SiamoPartenopei : Lozano, il suocero: 'Il suo ruolo è l'esterno. Nuova sfida con Gattuso! A Napoli la vita è meravigliosa' -