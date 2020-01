L’anima del riformismo, per non tornare indietro (Di venerdì 3 gennaio 2020) Vorrei dire subito che leggendo il pezzo di Alessandro De Angelis, il quale prende spunto dall’ultimo libro di Cuperlo (“Un’anima”, Donzelli), trovo facile un accordo su due punti. Anzitutto sull’esigenza di ridefinire il profilo del Pd, poi sul bisogno d’innervare la politica del governo. È però un consenso che definirei “di metodo”, ovvero circoscritto alla formulazione delle domande, perché nel merito sono invece molto meno d’accordo (non so se con De Angelis o con Cuperlo, forse con entrambi).Penso che il profilo del Pd non sia da ricostruire cancellando il suo originario motivo costituente. Bisogna pur ricordare, con molta onestà, che il Pd è nato perché la sinistra ammetteva di non farcela più, perlomeno di non farcela agitando le questioni della sua tradizione novecentesca. Ora, ... Leggi la notizia su huffingtonpost

