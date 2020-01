Galaxy S10 Lite e Note10 Lite ufficiali: specifiche tecniche a confronto (Di venerdì 3 gennaio 2020) Samsung ha presentato ufficialmente Galaxy S10 Lite e Note10 Lite, l’intento è quello di portare le nuove tecnologie dei top di gamma sudcoreani a più persone.La società di Seul assicura che i due modelli saranno più economici dei fratelli maggiori, la cifra esatta non è nota, ma è facile supporre che possa aggirarsi intorno i 700/800€ per le versioni base di ciascuno dei due modelli.I due nuovi dispositivi Galaxy della serie S e Note hanno molte cose in comune: display, capacità della batteria, fotocamera anteriore, memoria interna e RAM. In comune anche il foro sul display tipico della serie di cui fanno parte i due device.Recensione Galaxy Note 10 Plus: non è più il riferimento per i phabletGalaxy S10 Lite e Note10 Lite ufficiali, le somiglianzeL’arrivo delle versioni Lite dei top di gamma 2019 Samsung era nell’aria ormai da qualche tempo e l’azienda ... Leggi la notizia su pantareinews

AndroidZine : Samsung Galaxy S10 Lite: confermato il design ufficiale - mirkoorw : VENDO SAMSUNG GALAXY S10 PLUS BLU SIGILATO E NUOVO CONTATTATEMI AL NUMERO 3277003184 - infoitscienza : Samsung rende la serie Galaxy ancora più accessibile con i nuovi Galaxy S10 Lite e Galaxy Note10 Lite -