Fernanda Lessa e Bobo Vieri: perché si sono detti addio (Di venerdì 3 gennaio 2020) Bellissima e sensuale la super top Fernanda Lessa ha un passato fatto di eccessi e sregolatezza che non rinnega. La modella ha recentemente raccontato i suoi drammi a Gabriele Parpiglia, conduttore del programma Seconda Vita, talk che è volto alla scoperta dei lati più umani dei Vip. Fernanda ha lavorato anche come conduttrice, ma sono trascorsi anni dalla sua ultima apparizione in tv. Il motivo del suo allontanamento, sia del piccolo che dal grande schermo, è proprio da ricercarsi nello stile di vita “spericolato” che ha condotto per un certo periodo della sua vita. Le confessioni di Fernanda Lessa “Nella mia vita ho provato di tutto per anni – ha dichiarato la Lessa -, ho speso anche mille euro al giorno per farmi di cocaina. Quand’ero all’apice del successo tutti lo facevano “Ho provato l’ecstasy e ho amato una donna famosa, che ho lasciato quando ho scoperto che era minorenne”. La ... Leggi la notizia su velvetgossip

