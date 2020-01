Dalla Tunisia a Pantelleria in windsurf, Hamza Elawras è già una star del web (Di venerdì 3 gennaio 2020) Un giovane tunisino parte Dalla Tunisia e arriva a Pantelleria ma non si tratta di un migrante. È l’impresa di Hamza Elawras, un giovane surfista tunisino che ha percorso oltre 40 miglia a bordo del suo windsurf ed è arrivato sull’isola siciliana. La storia è stata raccontata dal Giornale di Pantelleria che ha pubblicato anche il video dell’arrivo a Pantelleria dello sportivo tunisino. Un’impresa non da poco considerando che il giovane ha affrontato le gelide acque del canale di Sicia a bordo solo di una tavola da windsurf. L’impresa è stata compiuta nel giorno di Capodanno e la notizia è stata confermata anche Dalla Capitaneria di porto di Pantelleria. Il tunisino ha percorso circa 40 miglia in mare per arrivare dalle coste tunisine a Pantelleria. Dopo il suo arrivo, è stato accompagnato alla caserma dei Carabinieri. Stava bene e sembrava in ottima ... Leggi la notizia su direttasicilia

