Dalla Jebreal a Diletta Leotta. Prime donne all'Ariston - (Di venerdì 3 gennaio 2020) Laura Rio In attesa di sapere se Rula Jebreal sbarcherà veramente sul palco dell'Ariston e magari sarà addirittura accompagnata da Michelle Obama, altri nomi di giornaliste si aggiungono alla lista delle donne che affiancheranno Amadeus al Festival. Sono ormai certi, per esempio, i volti del Tg1 Laura Chimenti ed Emma d'Aquino (quest'ultima già vista per una breva apparizione accanto a Baglioni nel 2018). A queste si aggiunge uno dei primi nomi dati in partenza per la riviera, Diletta Leotta, che pure è conduttrice sportiva (per Dazn). Insomma, se alla fine gli accordi con Rula andassero a buon fine, sarebbero ben 4 le giornaliste sulla decina di «ragazze» che Amadeus vuole al Festival. Una, due o tre per sera, non come vallette o soltanto come co-conduttrici, ma come rappresentanti dei diversi mondi femminili. O, per testimoniare, come nel caso di Rula, di alcuni problemi ... Leggi la notizia su ilgiornale

