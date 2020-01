Chi è Fausto Pinna, il marito (e angelo custode) di Iva Zanicchi (Di venerdì 3 gennaio 2020) Chi scrive questo articolo lo ha conosciuto Fausto Pinna, ovvero, sulla carta il marito, ma in realtà l’angelo custode di Iva Zanicchi. Non solo un compagno di vita, ma un bodyguard, un consigliere e una persona con ampia pazienza. Perché non è facile essere il marito con un grande carisma della grande Ivona. Lo sa bene Fausto Pinna. Che con Iva vive dagli anni Ottanta Come dicevamo, l’ho conosciuto il giorno in cui ho dovuto presentare Nata di luna buona, il libro-biografia dell’aquila di Ligonchio, dove Iva non nasconde nulla del suo passato. E se il primo marito di Iva, Antonio Ansoldi, che è stata al suo fianco tra il 1967 e il 1985, ha vissuto il periodo d’oro della cantante, subendo anche qualche ‘cornino’ o l’onta dei flirt di Iva con altri uomini, è lei stessa a dirlo nel libro, con Fausto è tutta un’altra storia. LEGGI ANCHE: Chi è la moglie dello chef Antonino ... Leggi la notizia su cronacasocial

