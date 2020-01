Autostrade, scoppia il caso Anas? (Di venerdì 3 gennaio 2020) Autostrade, Anas pensa allo scudo penale per il subentro. Da capire su quale soggetto ricadranno le responsabilità di eventuali problemi. ROMA – Autostrade, l’Anas pensa allo scudo penale per il subentro ad Aspi. E’ questa l’ultima grana da risolvere per il governo nelle prossime ore. Nel Milleproroghe, infatti, è previsto in caso di adempimenti la revoca della concessionaria che dovrebbe passare in mano proprio alla società statale. Un ‘rischio’, però, che Anas pensa di prendere solo in caso di sicurezze dal punto di vista legislativo. Da capire di chi saranno le responsabilità in caso di problemi futuri nel tratto autostradale. I tre nodi per Anas I nodi da risolvere prima di mettere nero su bianco l’accordo con Anas sono tre. La questione principale restano le responsabilità in caso di problemi futuri. La società statale non ha ... Leggi la notizia su newsmondo

Autostrade scoppia Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Autostrade scoppia