Animal Crossing: New Horizons, nuove immagini direttamente dal sito ufficiale di Nintendo (Di venerdì 3 gennaio 2020) Siamo arrivati nel 2020 e Nintendo comincia a mostrare qualcosa di più riguardo Animal Crossing: New Horizons, anche perché mancano pochi mesi alla sua uscita su Nintendo Switch.Il sito web ufficiale si è arricchito di nuove immagini che mostrano alcune delle attività presenti nelle diverse stagioni. Come al solito è presente la pesca, la possibilità di piantare fiori, catturare insetti e molto altro. Durante il passare delle stagioni saremo in grado di esprimere la nostra creatività, come ad esempio durante l'inverno ci verrà data la possibilità di creare pupazzi di neve.Sicuramente molte delle attività non sono nuove ai veterani di Animal Crossing, tuttavia aspettiamoci nuovissimi dettagli in arrivo prossimamente. Senza ulteriori indugi vi lasciamo alle immagini pubblicate dal sito web ufficiale che potete visitare cliccando qui.Leggi altro... Leggi la notizia su eurogamer

