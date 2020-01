Agroalimentare, derrate per i bisognosi: ripartono le gare Agea (Di venerdì 3 gennaio 2020) ripartono i bandi per l’acquisto di derrate alimentari da parte di Agea per il sostegno agli indigenti: è stato pubblicato l’avviso per la fornitura di 3 milioni di chilogrammi di farina 00, utilizzando i fondi Fead del ministero del Lavoro. “Garantire l’accesso al cibo e’ un nostro dovere. Anche per questo con la Legge di bilancio abbiamo voluto rafforzare l’intervento sul fondo nazionale per aumentare gli acquisti di alimenti da destinare agli indigenti. In queste ore di festa chiedo di nuovo alle aziende italiane di donare, di recuperare le eccedenze e aiutare chi e’ in difficolta’. Possiamo farlo insieme”. Cosi’ la ministra delle Politiche agricole alimentari e forestali, Teresa Bellanova, commenta l’apertura da parte di Agea del bando di Gara per l’affidamento della fornitura di farina di grano tenero tipo ... Leggi la notizia su ildenaro

