18 regali: una sfida tra amore e melodramma per Francesco Amato (Di venerdì 3 gennaio 2020) 18 regali: La nostra video intervista con il regista che passa dall'estrosa commedia di Lasciati andare a questo delicato dramma ispirato a una storia vera. L'episodio di cronaca a cui si ispira 18 regali, mélo familiare in uscita il 2 gennaio con Lucky Red, potreste ricordarlo anche voi: la quarantenne veneta Elisa Girotto morì di tumore lasciando alla figlia, che non avrebbe potuto vedere crescere, un regalo per ogni compleanno fino al diciottesimo. Un viaggio immaginifico nel futuro della bambina che portava in grembo, e il tentativo commovente di proiettare l'amore materno a un lungo periodo posteriore alla propria esistenza. Quella di raccontare questo amore che va oltre la presenza è la sfida raccolta da Francesco Amato, fino ad oggi apprezzato autore di documentari e ... Leggi la notizia su movieplayer

