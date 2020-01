Usa 2020, Julian Castro si ritira dalla corsa (Di giovedì 2 gennaio 2020) Usa 2020, Julian Castro si ritira. Il candidato democratico ha deciso di fare un passo indietro ad un mese dal via delle primarie. WASHINGTON (STATI UNITI) – Usa 2020, Julian Castro si ritira. A circa un mese dal via delle primarie (previste dal 3 febbraio 2020), il candidato democratico ha deciso di fare un passo indietro visto che le percentuali delle ultime settimane non lo davano tra i favoriti. “Ho preso atto che non è arrivato il mio momento“, con queste parole l’unico ispanico in corsa per la Casa Bianca ha deciso di abbandonare le proprie ambizioni di sfidare Donald Trump alle elezioni previste per novembre. Una scelta che libera ancora di più il campo ai candidati democratici che sembrano essere più forti. Usa 2020, Julian Castro si ritira dalla corsa alla Casa Bianca Il nome di Julian Castro è sempre stato considerato come una delle ... Leggi la notizia su newsmondo

