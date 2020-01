Tennis, il 2020 di Matteo Berrettini: la programmazione ed i tornei fino alla primavera (Di giovedì 2 gennaio 2020) Per numerosi giocatori italiani che, in questi giorni, iniziano la loro attività tra il Qatar e i Paesi dell’Oceania, ce n’è uno che, suo malgrado, deve rimanere fermo. E non è uno qualsiasi: si tratta, infatti, di Matteo Berrettini, l’uomo che nel 2019 è riuscito a riportare un pezzo d’Italia alle ATP Finals in singolare dopo 41 anni, al termine di un anno contraddistinto da due tornei vinti, una semifinale Slam e un’altra Masters 1000. Il romano, infatti, avrebbe dovuto fare il proprio debutto nell’ATP Cup, ma a causa di alcuni problemi di natura addominale lui e il suo coach Vincenzo Santopadre hanno deciso, di comune accordo, di non bruciare le tappe, procedendo così a rinviare il debutto direttamente agli Australian Open. Qui Berrettini potrà tentare di guadagnare parecchi punti, visto che l’anno scorso perse dal greco Stefanos Tsitsipas, ... Leggi la notizia su oasport

