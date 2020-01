Stasera in TV: programmi, film, canali, cosa vedere oggi 3 gennaio 2020 (Di venerdì 3 gennaio 2020) Su Rai 1 terza puntata de La Porta dei Sogni, con Mara Venier. In seconda serata Tv7. Ma veniamo al prime time. Al centro del terzo e ultimo appuntamento del format di Banijay Italia, l'abbraccio tra una madre e un figlio separati da migliaia di chilometri di distanza da oltre dieci anni, il coronamento del sogno di danzare con i ballerini più famosi d'Italia, una proposta di matrimonio inaspettata. Su Rai 2 il film Notte al museo 3 - Il segreto del Faraone (USA, 2014) di Shawn Levy con Owen Wilson, Robin Williams, Ben Stiller. Dalle 23.10 in replica la serie Il Cacciatore. Ma vediamo la prima serata. Stavolta Larry Daley, sorvegliante notturno al Museo di Storia Naturale, si ritrova a dover risolvere un grosso guaio scatenato dalla Tavola del faraone Ahkmenrah, capace di far tornare in vita tutti i reperti del museo. L'unico modo per risolvere la situazione è raggiungere il ... Leggi la notizia su blogo

tvblogit : Stasera in TV: programmi, film, canali, cosa vedere oggi 3 gennaio 2020 - HTuttle16 : Stasera #TopGun, domani l'intera trilogia di #IndianaJones, Italia 1, sotto le feste, pare un bel canale. Poi, tra… - infoitcultura : Stasera in TV: programmi, film, canali, cosa vedere | 2 gennaio 2020 -