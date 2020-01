Salernitani a lutto, muore il popolare Lucio Lambiase (Di giovedì 2 gennaio 2020) Tempo di lettura: 1 minutoSalerno – La comunità sportiva (ma non solo) piange per la scomparsa di uno dei simboli della Salernitanità. Il popolare professore Lucio Lambiase è morto. Così lo ricorda, tra gli altri, lo storico tifoso granata Roberto Casella che pubblica anche un significativo collage di immagini: “Solo 15 giorni fa mi fermai a parlare con te di Londra, della Salernitana e del mare. Tu appena uscito dall’acqua a Santa Teresa, come sempre mi dicevi: per me il mare è da ottobre ad aprile. Il tuo rammarico nell’anno del centenario e che nessuno ti abbia chiamato. Rimani uno dei protagonisti della vittoria dello scudetto della Beretti nel 1969. Salutami Santucci che ne segnò 4 su 5 e come mi dicevi spesso tu: Matteo ne menai 4 int o fierr. Addio Lucio”. L'articolo Salernitani a lutto, muore il popolare Lucio Lambiase proviene da Anteprima24.it. Leggi la notizia su anteprima24

Salernitani lutto Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Salernitani lutto