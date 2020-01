Ora è ufficiale: istituita la ZTL notturna a Palermo (Di giovedì 2 gennaio 2020) Ora è ufficiale: La Ztl notturna a Palermo al via il 10 gennaio. Alle 22,30 scatterà l’ora x in cui non sarà consentito alle auto accedere all’interno del perimetro della zona a traffico limitato. Stamattina al Comune è stata firmata l’ordinanza che istituisce la ztl notturna a partire dal prossime week end, come era stato annunciato nel corso delle scorse settimane nonostante le aspre polemiche. In particolare, la ztl notturna resterà in vigore per tutti i fine settimana a partire dal prossimo 10 gennaio fino al 17 aprile. Il provvedimento sarà in vigore dalle 22,30 alle 6 del mattino il venerdì e il sabato. Dal 17 aprile la ztl serale sarà anticipata alle 20. All’interno della ztl di Palermo, come avviene nelle ore diurne, potranno accedere solo le vetture almeno euro 3 ma dotate di pass. Il costo del pass temporaneo è di 5 euro e e si dovrà attivare prima di entrare ... Leggi la notizia su direttasicilia

