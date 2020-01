Miriana Trevisan tifa per Pago al GF VIP e parla anche di Serena Enardu (Di giovedì 2 gennaio 2020) Miriana Trevisan torna a parlare del suo ex Pago, a pochi giorno dal Grande Fratello VIP. La Trevisan e il piccolo Nicola, sono pronti a fare il tifo per Pago, sperando che ci possa essere un grande successo per il cantante e che questa volta si veda anche altro del suo carattere. Una bellissima storia quella che Miriana ricorda con grande affetto. Un amore vissuto tra alti e bassi e finito perchè sia lei che Pacifico, dopo la nascita di Nicola, si sentivano solo amici. Oggi hanno un ottimo rapporto e infatti la Trevisan, nella sua intervista per la rivista Chi dice di essere totalmente dalla parte del suo ex. Non solo racconta anche dei difficili giorni successivi a Temptation Island VIP quando Pago, distrutto per la fine della storia con Serena, si era rifugiato proprio da loro. Nella sua intervista alla rivista Chi la Trevisan spiega che nei sette anni di storia tra Pago e Serena, ... Leggi la notizia su ultimenotizieflash

