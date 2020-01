Milano, l’assessore Limonta: “Meno burocrazia e aiuto dai comitati, così metto a posto le scuole” (Di giovedì 2 gennaio 2020) "Dei 500 edifici scolastici di Milano molti sono a fine vita. La manutenzione va affrontata in maniera decisa". Il nuovo assessore all'Edilizia scolastica del Comune di Milano, Paolo Limonta, non ha nascosto le criticità nella sua prima conferenza stampa, in cui ha spiegato la sua ricetta per riuscire a rimettere in sesto le scuole cittadine, molte delle quali sono in pessime condizioni: un assessorato itinerante nella scuole e presente sul territorio, un dialogo con i comitati di docente, genitori e insegnanti, meno burocrazia e più manutenzione ordinaria. Leggi la notizia su milano.fanpage

