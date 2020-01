L’Amica Geniale in replica su Rai2 a gennaio, per rivedere la serie in vista della seconda stagione (Di giovedì 2 gennaio 2020) Con L'Amica Geniale in replica su Rai2, da gennaio torna in tv la prima stagione della serie tratta dal romanzo omonimo di Elena Ferrante, il primo di una tetralogia portata sul piccolo schermo da Rai Fiction e Wildside il colosso americano HBO Entertainment per la regia di Saverio Costanzo. In vista del debutto dei nuovi episodi, Rai2 trasmette dall'8 gennaio in prima serata la prima stagione de L'Amica Geniale, come annuncia il promo attualmente in rotazione: si parte con i primi due episodi, dai titoli Le bambole e I soldi, per poi proseguire nelle settimane successive con i restanti sei, per un totale di quattro serate. Il pubblico potrà rivedere, o guardare per la prima volta, la storia di Lila e Lenù (interpretate rispettivamente da Ludovica Nasti ed Elisa Del Genio da bambine, Gaia Girace e Margherita Mazzucco da adolescenti), che dalle pagine ricche di atmosfera e ... Leggi la notizia su optimaitalia

