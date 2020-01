Il tuo prossimo dentifricio sarà una compressa ecosostenibile (Di giovedì 2 gennaio 2020) La sostenibilità e le pratiche che pesano sull’ambiente sono temi sempre più all’ordine del giorno. Un elenco lunghissimo di voci, che include anche il dentifricio, poiché le centinaia di milioni di tubetti di plastica che ogni anno finiscono nelle discariche di tutto il mondo impiegano più di 500 anni per decomporsi. Change Toothpaste, pastiglie da masticare che rimpiazzano la pasta, potrebbero rappresentare una valida alternativa, dato che producono un effetto identico durante la pulizia dei denti. Una volta inserita tra i denti e spezzata con un morso, la compressa libera la schiuma per il consueto lavaggio con lo spazzolino. credit: Change Toothpaste Privo di fluoro – contenuto nella seconda versione, che arriverà più avanti assicurando maggiore prevenzione contro le carie – il dentifricio in pillola (come si presentava prima dello scorso secolo) è il risultato di oltre cento ... Leggi la notizia su wired

