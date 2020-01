Donna aggredita ad Udine. Nel 2019 una donna aggredita ogni 15 minuti (Di giovedì 2 gennaio 2020) aggredita mentre scattava una foto, una donna denuncia l’abuso subito la notte di Capodanno ad Udine. Era da poco scattata la mezzanotte, cominciava il nuovo anno. Una trentenne friulana si trovava in piazza Primo Maggio ad Udine. Secondo quanto raccontato alla Polizia questa mattina, la vittima era salita sul primo tratto della rampa di accesso … L'articolo donna aggredita ad Udine. Nel 2019 una donna aggredita ogni 15 minuti proviene da www.meteoweek.com. Leggi la notizia su meteoweek

