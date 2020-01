"Dibba? Vuole demolire i 5 Stelle Ma la cacciata di Paragone fa male" (Di giovedì 2 gennaio 2020) L'espulsione di Gianluigi Paragone "era prevedibile, ci aspettavamo in un modo o in un altro che potesse accadere. Era un'esigenza reciproca da parte di entrambe le parti di andare per la propria strada". Il deputato pentastellato Giorgio Trizzino commenta con Affaritaliani.it l'espulsione dal Movimento 5 Stelle del senatore Gianluigi Paragone. "Aveva da tempo... Segui su affaritaliani.it Leggi la notizia su affaritaliani

Affaritaliani : 'Dibba? vuole demolire i 5 Stelle Ma la cacciata di Paragone fa male' - GiorgioAntonel1 : RT @marcomoltomale: Stai con Paragone o con DiMaio? Con Dibba o con Grillo? Ecc. Ecc. Io sto con chi è coerente e fa cose buone per gli ita… - MauroBenetti5 : RT @marcomoltomale: Stai con Paragone o con DiMaio? Con Dibba o con Grillo? Ecc. Ecc. Io sto con chi è coerente e fa cose buone per gli ita… -