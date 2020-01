Civati a TPI: “Io nel nuovo partito di Fioramonti? No, ora faccio altro” (Di giovedì 2 gennaio 2020) Civati: “Io con Fioramonti? No, ora faccio altro” A leggere i giornali stamattina sembra che l’uscita dal Movimento 5 Stelle dell’ex ministro Fioramonti apra una spirale per costituire un nuovo partito nel centrosinistra. Alcuni quotidiani nazionali hanno addirittura scritto che Giuseppe Civati, ex segretario di Possibile e ora semplice militante del partito guidato da Beatrice Brignone, sarebbe uno dei nuovi compagni di Fioramonti. È vero? No. TPI lo ha intervistato. Civati, quindi a gennaio fonda un nuovo partito con Fioramonti come scrivono? Io sono a casa a fare altro, da due anni. Saluto tutti e ringrazio per la citazione non voluta. Però è innegabile che l’uscita di Fioramonti e di Paragone stiano creando le condizioni per nuove formazioni politiche, che ne pensa? Non conosco Fioramonti, non ho ben capito cosa sia successo con il Movimento 5 Stelle e ho colto solo il ... Leggi la notizia su tpi

