Bambini con pistola, il padre li fa sparare a Capodanno – VIDEO (Di giovedì 2 gennaio 2020) Bambini con pistola a Capodanno. E’ quello che è successo a Napoli, dove alcuni piccoli si sono trovati a festeggiare il nuovo anno con un’arma da fuoco nelle mani. Sta suscitando davvero tante polemiche il VIDEO pubblicato da Teleclubitalia. Le immagini sono purtroppo tristemente chiare e non potrebbero colpire di più lo spettatore. Su un … L'articolo Bambini con pistola, il padre li fa sparare a Capodanno – VIDEO proviene da www.inews24.it. Leggi la notizia su inews24

