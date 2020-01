Scontrino elettronico, dal 1° gennaio scatta l’obbligo: come funziona? (Di mercoledì 1 gennaio 2020) Con il nuovo anno solare è scattato, per tutti gli operatori che emettono ricevute fiscali, l’obbligo dello Scontrino elettronico. Dal 1° gennaio del 2020 spariscono quindi i vecchi scontrini in formato cartaceo a seguito delle direttive governativa stabilite dal decreto 119/2018, a sua volta collegato alla manovra economica del 2019. L’implementazione del sistema degli scontrini elettronici era tuttavia già iniziata nel luglio scorso, ma soltanto per i commercianti che avessero un volume di affari superiore ai 400mila euro. scatta l’obbligo dello Scontrino elettronico D’ora in avanti lo Scontrino elettronico sarà obbligatorio per tutti i lavoratori che emettono ricevuta fiscale, vale a dire circa 2 milioni di singole attività che saranno coinvolte nel nuovo meccanismo. Con l’avvento della fatturazione elettronica il vecchio Scontrino sarà sostituito da un ... Leggi la notizia su notizie

