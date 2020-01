Riki ospite a Capodanno in Musica: “Non sono manipolato” (Di mercoledì 1 gennaio 2020) Ieri, nel tradizionale appuntamento di Canale 5, è andato in onda Capodanno in Musica. Fra i protagonisti del programma c’era anche Riki, ex vincitore di Amici. Sul palco ha portato la sua Gossip, brano che anticipa l’uscita del suo prossimo disco di inediti. Il cantante non ha disdegnato nemmeno una sua possibile partecipazione a Sanremo. Riguardo il talent, Riki non si è mai pentito di aver partecipato al programma di Maria de Filippi, ma ricordando che un certo distacco è comunque doveroso a un certo punto: Il progetto era perfetto: Maria De Filippi ha capito che il modo giusto per presentarci è mostrare un percorso di crescita, così da poter assorbire gradualmente cambiamenti e critiche. sono un ragazzo pensante. Ero stufo che l’idea che si erano fatti di me precedesse il giudizio sulla mia Musica. Che la mia immagine precedesse le mie canzoni. Io voglio cantare, e ... Leggi la notizia su velvetgossip

