Previsioni meteo 2 gennaio, alta pressione africana sull’Italia: sole e clima mite (Di mercoledì 1 gennaio 2020) Le Previsioni meteo del 2 gennaio indicano per l'Italia un inizio di anno all'insegna del sole, delle temperature decisamente fuori stagione e del clima insolitamente mite. Responsabile di tutto questo è una vasta area di alta pressione di origine africana. L'anticiclone farà innalzare ulteriormente le temperature sul nostro Paese riservandoci tempo quasi ovunque stabile almeno fino al weekend. Leggi la notizia su fanpage

