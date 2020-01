“Non solo Mattarella”: di cosa hanno parlato i leader dei principali Paesi del mondo nei loro discorsi di fine anno (Di mercoledì 1 gennaio 2020) Dall’ambientalismo della cancelliera tedesca Angela Merkel al presidente cinese Xi Jinping che cerca la pace con Hong Kong, passando per il presidente francese Emmanuel Macron che ha annunciato di non fare passi indietro sulla riforma delle pensioni: dai discorsi di fine anno dei leader dei principali Paesi del mondo emergono le loro preoccupazioni e di conseguenza l’agenda politica mondiale del 2020. L’ambientalismo di Angela Merkel Angela Merkel ha promesso un impegno sui temi ambientali: «Il riscaldamento del nostro pianeta è reale. Ed è una minaccia. Dobbiamo intraprendere tutto ciò che è umanamente possibile, per combattere questa sfida. E si può ancora fare». German Chancellor Angela Merkel records her New Year’s speech at the Chancellery, Berlin, Germany, 30 December 2019. EPA/CHRISTIAN MARQUARDT / POOL «È vero – ha aggiunto – con ... Leggi la notizia su open.online

Benji_Mascolo : Non abbiate rimpianti, gli errori commessi e i momenti più difficili di questo 2019 diventeranno la nostra forza e… - Capezzone : +++Glossario minimo per decodificare i messaggi dei Presidenti della Repubblica (non solo dell’attuale)+++ *Coesion… - EnricoNigiotti : Il 2020 inizia con @SanremoRai dove sarò nuovamente in gara e questo mi rende davvero tanto felice e molto concent… -