MotoGP, Wayne Rainey critica la coppia Marc-Alex Marquez in Honda: “Sarà un confronto senza mordente” (Di mercoledì 1 gennaio 2020) Marc Marquez-Alex Marquez in Honda? Piace poco: è questa l’idea di Wayne Rainey, leggenda del Motomondiale e figura iconica sul finire degli anni ’80 e all’inizio degli anni ’90 nella massima cilindrata, nell’era dei due tempi. Il tre volte iridato (dal 1990 al 1992 in sella alla Yamaha) ha infatti giudicato negativamente la nuova accoppiata della Honda, in vista della prossima stagione in MotoGP. Anche se Alex è stato capace di aggiudicarsi due titoli mondiali in carriera (il primo nel 2014 in Moto3 e il secondo quest’anno in Moto2), ci sono delle perplessità sulla sua competitività: “Vorrei che qualcuno potesse mettere in difficoltà Marc e lo sfidasse. Se Alex dovesse batterlo, ci sarebbero comunque sempre baci e abbracci e credo sia un confronto privo di mordente. Discorso diverso, penso, sarebbe stato con un Fabio Quartararo o con un ... Leggi la notizia su oasport

