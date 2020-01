Mostre, a Palazzo Fondi un viaggio nel genio di Dalì (Di mercoledì 1 gennaio 2020) di Marco Milano “Branding Dalì” a Palazzo Fondi in via Medina a Napoli, è più di una mostra, è un viaggio, un percorso nel mito e nel personaggio Salvador Dalì. Un artista che oggi farebbe il pieno di “like” e sarebbe in cima alle preferenze in fatto di “influencer”: è anche questo il senso di una “galleria” inconsueta e per certi versi inedita, che sta andando “in onda” a Napoli e che continuerà a tenere aperte le proprie porte ai visitatori sino agli inizi di febbraio 2020. Centocinquanta opere dell’artista catalano che consentono al visitatore di godere di un Salvador Dalí a trecentosessanta gradi, dalla straordinaria, e conosciuta da tutti, intuizione degli “orologi molli”, dell’arte simbolo anche della flessibilità del tempo, al Dalì “Dantista” con la collezione completa delle sue illustrazioni dedicate alla Divina Commedia e rigorosamente suddivise in tre sale espositive, Inferno, ... Leggi la notizia su ildenaro

