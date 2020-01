Mariah Carey, insulti e messaggi razzisti: la cantante vittima degli hacker (Di mercoledì 1 gennaio 2020) Un’anomala sorpresa di fine anno per Mariah Carey che a poche ore della fine dell’anno ha visto hackerato il suo profilo Twitter. Nella notte di San Silvestro il profilo social della cantante statunitense si è riempito immediatamente di messaggi razzisti ed insulti rivolti ai suoi seguaci. Purtroppo non è la prima volta che una situazione simile accade su Twitter. Prima di Mariah, un’altra vittima si è dovuta impegnare per sistemare il danno recato dagli hacker sul proprio profilo; ciò è accaduto al fondatore del social network, Jack Dorsey. Sotto attacco l’account ufficiale di Mariah Carey Pesanti insulti e messaggi razzisti sono partiti dal profilo Twitter della cantante durante le ultime ore prima che scoccasse la mezzanotte del nuovo anno. Molti fan di Mariah Carey si sono immediatamente insospettiti soprattutto quando, dal contatto Twitter della stessa ... Leggi la notizia su velvetgossip

