Lory Del Santo, Capodanno amaro: “Colpa di una battuta sulle corna” (Di mercoledì 1 gennaio 2020) Lory Del Santo racconta il suo Capodanno amaro: “Con una battuta ho peggiorato la situazione” Non sempre l’ultimo dell’anno lo si trascorre in serenità e con le persone che si vorrebbe accanto. C’è chi rimane solo, chi è insieme a persone con cui non passerebbe neanche mezz’ora, e chi invece ha la fortuna di viaggiare e aspettare l’anno nuovo in una località suggestiva. Poi c’è Lory Del Santo che, sul settimanale DiPiù, ha raccontato di un suo Capodanno amaro trascorso con un fidanzato molto geloso. Pronti a trascorrere una piacevole serata Lory e il fidanzato hanno furiosamente litigato per via di un bacio di lei mandato mentre era al telefono con un suo ex. “Per sdrammatizzare gli dissi che assomigliava alla testa di cervo appesa alla parete, ma con quella battuta ho solo peggiorato la situazione” ha raccontato Lory Del ... Leggi la notizia su lanostratv

Lory_SCCP : Ho sempre avuto paura del 1 gennaio ... È una pagina vuota. La prima pagina dell'anno Mi chiedo se sarà un buon ann… - lory_wonder : RT @marco_gervasoni: @Capezzone Almeno non abbiamo sentito la metafora del “lievito europeo”. In realtà, a parte il passaggio sui social (i… - Lory_55 : RT @soniabetz1: in Spagna,nel silenzio più assoluto dei nostri media, il governo di Sanchez non rinnova le concess autostrad a Albertis (un… -