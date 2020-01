Ladri in azione a Viareggio, rubano in un’ambulanza mentre i soccorritori intervengono su un infartuato (Di mercoledì 1 gennaio 2020) Un furto meschino quello avvenuto nella notte di fine anno su un’ambulanza a Viareggio. Una banda di Ladri si è impossessata di uno smartphone speciale che serve agli operatori per dialogare con gli uomini del centralino del 118. L’ambulanza era incustodita perché i soccorritori erano occupati ad un intervento delicato su un uomo colpito da infarto al terzo piano di un’abitazione nei pressi del cavalcaferrovia. L’ambulanza è rimasta priva del prezioso smartphone che serve ai soccorritori per comunicare con la centrale. Il danno provocato alla Croce Rossa è di circa 300 euro. Alcuni smartphone in dotazione sulle ambulanze a Viareggio sono stati acquistati grazie alla donazione della Fondazione di Cassa e Risparmio di Lucca. Amare le parole pronunciate dal presidente della Croce Rossa di Viareggio, Luca Lunardini: “S’è attivato il mondo per garantire ... Leggi la notizia su baritalianews

Notiziedi_it : Roma, ladri in azione vicino al Senato Smurata cassaforte dell’ambasciatore - pomiglianolive : Ladri in azione a #Pomigliano la notte di capodanno - LiguriaOggi : Marassi – Ladri in azione tra via Robino, via Gribodo e via Zena e arriva la polizia -